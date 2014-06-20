Первого июля Канаде исполняется 149 лет – не круглая дата, но все равно праздник и три выходных По традиции в этот день в городах устроят фейерверки. В Торонто праздничными салютами лучше всего любоваться в следующих местах: Canada’s Wonderland, Centennial Park, Downsview Park, Harbourfront Centre, Mel Lastman Square, Milliken Park, Stan Wadlow Park, Weston Lions Park.… Read More »
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Как известно, в Канаде обычно при подаче своего “резюме” для приема на работу не требуют предъявления диплома или других свидетельтв, подтверждающих уровень образования кандидата, однако если выясняется, что поступающий на работу солгал, с ним особо не церемонятся. Так, недавно из организации федерального подчинения была уволена женщина, подавшая сразу пять заявлений на работу в различных департаментах.… Read More »
Новые критерии, которые иммиграционные власти Канады будут предъявлять к ходатайствам о выдаче гражданства Канады и которые увеличивают “квалификационный” срок проживания и обязывающие всех соискателей в возрасте от 14 до 64 лет доказать владение одним из официальных языков страны, вступят в силу 11-го июня 2015 года, сообщается в официальном пресс-релизе Министерства Гражданства и Иммиграции Канады. В… Read More »
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Власти Новой Шотландии объявили о новой категории в провинциальной иммиграционной программе. Она начнет действовать в январе и призвана удовлетворить срочные потребности провинции в специалистах. Категория Nova Scotia Demand: Express Entry придет на замену Regional Labour Market Demand и расширится на 350 номинаций. Таким образом, в рамках категории в 2015 году в Новую Шотландию смогут переехать… Read More »
Министр по делам гражданства и иммиграции Крис Александр объявил во вторник, что программа приема в страну иммигрантов экономического класса будет официально называться «Express Entry». Действовать она начнет в январе 2015 года. Эта гибкая программа будет ориентирована на удовлетворение экономических и трудовых потребностей страны. «Express Entry» позволит добиться большей гибкости по части обеспечения регионов страны именно… Read More »