В Новой Шотландии появится новая иммиграционная категория

Власти Новой Шотландии объявили о новой категории в провинциальной иммиграционной программе. Она начнет действовать в январе и призвана удовлетворить срочные потребности провинции в специалистах.

Категория Nova Scotia Demand: Express Entry придет на замену Regional Labour Market Demand и расширится на 350 номинаций. Таким образом, в рамках категории в 2015 году в Новую Шотландию смогут переехать 1050 человек.

Категория предназначена для высококвалифицированных специалистов с высшим образованием, специальность которых позволит им успешно устроиться в провинции. Кроме того, они должны заявить о намерении жить в Новой Шотландии. Nova Scotia Demand: Express Entry обеспечит более быстрый переезд в провинцию.

Новая категория будет совмещена с новой федеральной системой отбора Express Entry. Потенциальные кандидаты должны подходить критериям федеральных программ Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program и Canadian Experience Class. Из этих кандидатов будут выбирать власти Новой Шотландии.