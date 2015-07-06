Гражданство Канады: требование прожить 4 из 6 лет вступит в силу 11-го июня.

Новые критерии, которые иммиграционные власти Канады будут предъявлять к ходатайствам о выдаче гражданства Канады и которые увеличивают “квалификационный” срок проживания и обязывающие всех соискателей в возрасте от 14 до 64 лет доказать владение одним из официальных языков страны, вступят в силу 11-го июня 2015 года, сообщается в официальном пресс-релизе Министерства Гражданства и Иммиграции Канады.

В соответствии с новыми требованиями, ходатайствующим о гражданстве Канады держателям статуса “постоянного резидента” (permanent resident) необходимо будет доказать физическое присутствие на территории страны в течение 1460 дней (4 года) из 6, предшествующих дате подаче такого заявления. Также, заявители в возрасте от 14 до 64 лет включительно должны будут доказать “элементарное” владение одним из официальных языков Канады. Сообщается, что заявления на гражданство Канады, поданные до 1-го апреля 2015 года будут рассмотрены до 31-го марта 2016 года.

Новые формы заявления на гражданство Канады будут опубликованы 11-го июня 2015 года, а заявления, поданные на старых формах, должны быть получены иммиграционными властями до 10-го июня 2015 года