День Канады 1-ое июля!

Первого июля Канаде исполняется 149 лет – не круглая дата, но все равно праздник и три выходных. По традиции в этот день в городах устроят фейерверки. В Торонто праздничными салютами лучше всего любоваться в следующих местах: Canada’s Wonderland, Centennial Park, Downsview Park, Harbourfront Centre, Mel Lastman Square, Milliken Park, Stan Wadlow Park, Weston Lions Park.

В большинстве этих мест салют начнется в десять вечера, на Harbourfront – в 10.40.

Городской транспорт и поезда GO Transit будут курсировать в этот день по праздничному расписанию.

Открыты будут для туристов башня CN Tower, дворец Casa Loma, зоопарк, Зал хоккейной славы, аквариум Ripley, онтарийский научный центр.

Если кому-то не терпится отправиться первого июля за покупками, можно пойти в торговый центры Bramalea City Centre, Pacific Mall, Square One, The Promenade, Toronto Premium Outlets, Upper Canada Mall и Vaughan Mills Mall.

Большинство из них будут работать с 11 утра до 6 вечера.

Закрыты первого июля пивные и винные магазины сети LCBO, банки, библиотеки и правительственные учреждения и большинство супермаркетов.

Не будет в праздничный день работать и почта.

russianweek.ca

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