НЕ ВРИТЕ В РЕЗЮМЕ

Как известно, в Канаде обычно при подаче своего “резюме” для приема на работу не требуют предъявления диплома или других свидетельтв, подтверждающих уровень образования кандидата, однако если выясняется, что поступающий на работу солгал, с ним особо не церемонятся.

Так, недавно из организации федерального подчинения была уволена женщина, подавшая сразу пять заявлений на работу в различных департаментах.

При краткой проверке было установлено, что он “предоставила фальшивую информацию” о своих знаниях и умениях, а также о предыдущем опыте работы. Даже в резюме она ухитрилась дать противоречащие сведения о себе.

Имя чиновницы, детали внутреннего расследования и другие подробности стали известны новостному агентству Canadian Press в соответствии с законом о доступности информации – Access to Information Act.



Комиссий публичных работ (Public Service Comission) определила, что давшая ложную информацию служащая должна быть уволена. Если она захочет вновь занять вакантное место в каком-либо правительственном учреждении, то сможет сделать это не ранее, чем через три года.

За 2013-2014 финансовый год было выявлено 79 подобных случаев, тогда как за этот период на работу было нанято или переведено на другие должности порядка 72 тысяч человек.

За прошедшие 14 месяцев комиссия провела внутреннее расследование 94 дел по выявлению мошенничества. Из уже законченных дел выяснилось – 66 из них имели под собой то или иное основание, а в 28 случаях “подозреваемые” оказались невиновными.

russianweek.ca