Fix Appliances CA company is hiring 3 technicians to repair and service major household appliances with experience in particular field.

– Full or Part time positions

– Flexible Hours

– Different regions available

– Top commissions paid

– Fuel card available

Contact Us at email or call Alex at 647-895-1647

Headquarters:

63 Buttermill Ave Unit 2, Concord, ON L4K 3X8

